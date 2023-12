Lembranças que adoçam a vida

“Na escola me perguntavam se eu conhecia o Pão de Açúcar e o Corcovado. Eu ficava triste, costumava vê-los em cartão-postal. Minha mãe era uma doçura. Ela guardava as moedas que sobravam das compras, depois que recebia dos trabalhos, numa lata vazia de biscoito. E um dia, nos deu uma surpresa: ‘Amanhã, não vou trabalhar, vamos passar o dia visitando alguns pontos turísticos do Rio. Vamos levar merenda para os piqueniques. Vocês me ajudam?’

“Passamos uma semana em suspenso. Era só no que pensávamos. Na escola, ficamos mais atentos às aulas de Geografia e aprendemos a localizar os pontos que nos atraíam e como chegar até eles. Renunciamos à mesada da mãe para contribuir nas despesas.

“Na véspera, deixamos à mão a roupa apropriada e os cestos com nossas preciosidades: peteca, bola, corda de pular e chapéus de praia.