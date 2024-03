Literatura Fantástica: conheça os projetos de um jovem caçapavano

Segundo Danyel, esta versão da sociedade do futuro é organizada em duas castas sociais, o submundo e o mundo de cima, e elas estão em guerra.

– O mundo de cima é aquele lugar utópico, com prédios grandes, metálicos, rico. No submundo, todos vivem, literalmente, no esgoto, onde as pessoas da parte de cima descartam os seus lixos sobre aquelas que vivem embaixo. Entre as coisas descartadas, estão os experimentos dos implantes que não deram certo, e que acabam por ser usados pelos moradores dessa região subordinada. Os animais também são seres que foram transformados por essa tecnologia, inicialmente por experimentos de cientistas, assumindo formas antropomórficas – revela o jovem escritor.

Sobre a segunda estória, Contos de Dragões, Danyel destaca a sua complexidade:

– Estou tentando destacar as personagens principais junto das secundárias, fazer com que tenham arcos próprios. No início, destaco os dragões, que são perseguidos por caçadores criados pela Igreja na Era Medieval. Estes homens contam com diversos seres fantásticos para sua missão, e até mesmo os dragões são domesticados por eles para lutarem contra sua própria espécie – detalha.

Uma novidade da obra, é o modo de manifestação da forma física dos dragões: