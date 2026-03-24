Loucuras da internet

“Posteriormente, fui convocado para depor em um inquérito aberto para investigar tal quadrilha”
Dia desses, recentemente ultrapassado, estando em boa saúde, curtindo a terceira idade tranquilamente, gozando de plenas faculdades mentais – pelo menos em tese –, fuxicando no celular para matar o tempo e buscar novidades na política nacional, saber de algum escândalo novo, recebi uma solicitação de amizade que me envaideceu: Príncipe William, Príncipe de Gales, herdeiro do trono da Inglaterra.
Mas que alegria receber um “chasque” do filho da Lady Diana, também Princesa de Gales, ex-esposa do atual Rei Charles e namorada do bilionário Dodi Al-Fayed quando morreu, em acidente de carro em Paris. Se não bastasse tudo isso, neto da quase eterna Elizabeth II, a Rainha Mãe, até hoje idolatrada pelos ingleses.
Há poucos dias também, pelo TikTok, algumas moças mal vestidas, porque se postaram quase sem roupas, mostrando fartura de carnes jovens, me ligaram, se dizendo apaixonadas e declarando amor eterno à minha humilde e idosa pessoa. Por vezes, são coroas à procura de uma relação “estável”, vejam só.
Não raramente, recebo propostas de negócios irrecusáveis, receitas infalíveis para diversos tipos de doenças e conselhos para enfrentar a velhice, para ganhar dinheiro fácil e até para superar impotência sexual. Como se eu lá precisasse dessas coisas…
Existe uma página esportiva que vive publicando manchetes de “Bem-vindo, craque” com fotos de jogadores de futebol famosos, que jogam na Europa, e quando aberta a postagem, verificamos que são apenas especulações irresponsáveis e, na maioria, não verdadeiras.
Publicaram, no Globo, prints do celular do Vorcaro, do Banco Master, com algumas mensagens muito suspeitas, supostamente trocadas com o Ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Ou vazaram por outros interesses?
Tudo isso quando não aparecem golpistas dos mais diversos matizes, tentando arrancar dinheiro dos incautos. Há uns dois anos, recebi um telefonema de uma menina, se dizendo filha de um grande amigo meu de nome José Carlos, que residiria nas Caieiras, próximo do colégio, pedindo R$ 100,00 para poder retornar de Porto Alegre, onde fora trabalhar, e prometendo apoio voluntário quando eu fosse me candidatar outra vez, no futuro. Enviei 50 mangos, meio desconfiado, e em seguida recebi uma ligação telefônica de um cidadão se dizendo pai da garota recentemente aliciada. Adjetivei o vagabundo e fui direto lavrar ocorrência na Delegacia da Policia Civil de Caçapava. Posteriormente, fui convocado para depor em um inquérito aberto para investigar tal quadrilha. Marchei com 50 pilas.
Uma tia minha, já idosa, recebeu, no adiantado da hora noturna, uma chamada de um sobrinho, solicitando um mil reais para consertar o pneu do carro, que havia furado na BR 290, já chegando à cidade. Enviou R$ 500,00 e, até morrer, não conseguiu identificar o tal sobrinho golpista.
Mas tem coisas boas também. Recentemente, li no Facebook uma postagem de um médico, aconselhando as pessoas para não levarem os celulares para o banheiro quando fossem fazer o número dois. Ah bom, isso é realmente muito importante e construtivo para a humanidade.
Meu pai, se fosse vivo, diria que o comunismo tomou conta das nossas vidas. Não somos mais donos dos nossos atos e nem temos mais privacidade. Cuidado com a IA você aí…