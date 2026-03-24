Loucuras da internet

Tudo isso quando não aparecem golpistas dos mais diversos matizes, tentando arrancar dinheiro dos incautos. Há uns dois anos, recebi um telefonema de uma menina, se dizendo filha de um grande amigo meu de nome José Carlos, que residiria nas Caieiras, próximo do colégio, pedindo R$ 100,00 para poder retornar de Porto Alegre, onde fora trabalhar, e prometendo apoio voluntário quando eu fosse me candidatar outra vez, no futuro. Enviei 50 mangos, meio desconfiado, e em seguida recebi uma ligação telefônica de um cidadão se dizendo pai da garota recentemente aliciada. Adjetivei o vagabundo e fui direto lavrar ocorrência na Delegacia da Policia Civil de Caçapava. Posteriormente, fui convocado para depor em um inquérito aberto para investigar tal quadrilha. Marchei com 50 pilas.

Uma tia minha, já idosa, recebeu, no adiantado da hora noturna, uma chamada de um sobrinho, solicitando um mil reais para consertar o pneu do carro, que havia furado na BR 290, já chegando à cidade. Enviou R$ 500,00 e, até morrer, não conseguiu identificar o tal sobrinho golpista.

Mas tem coisas boas também. Recentemente, li no Facebook uma postagem de um médico, aconselhando as pessoas para não levarem os celulares para o banheiro quando fossem fazer o número dois. Ah bom, isso é realmente muito importante e construtivo para a humanidade.

Meu pai, se fosse vivo, diria que o comunismo tomou conta das nossas vidas. Não somos mais donos dos nossos atos e nem temos mais privacidade. Cuidado com a IA você aí…