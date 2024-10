Lucas Zamberlan fala sobre lançamento de sua bibliografia crítica do poeta Felippe D’Oliveira

Para Zamberlan, lançar o livro em Caçapava tem um significado especial. Ele relembrou sua infância na cidade e a influência de seu padrinho, Juarez Teixeira, e sua esposa Zaira, que sempre o presentearam com livros.

– Lançar o livro na Casa de Cultura que leva o nome do meu padrinho é muito simbólico para mim. Eles foram essenciais na minha formação como leitor – afirmou com emoção.

Zamberlan também compartilhou seu objetivo com o livro, afirmando que deseja que o público conheça melhor Felippe D’Oliveira, não só como poeta, mas como uma personalidade importante da história e da cultura brasileira.

– Estudar Felippe é valorizar nosso patrimônio cultural e entender o papel que ele desempenhou na formação da nossa identidade – concluiu.

O evento na Casa de Cultura Juarez Teixeira também contará com a exibição do documentário Cartas de Felippe, dirigido por Marcos Borba, que explora a participação do poeta na Revolução de 1930. Lucas Zamberlan convida todos os conterrâneos a participarem:

– Será um momento especial de troca e aprendizado, e esperamos o acolhimento caloroso de Caçapava do Sul, como sempre – finalizou.

O livro estará à venda no evento, com preços especiais, e também pode ser adquirido no site da Editora da UFSM.