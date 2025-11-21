Lula assina decreto de desapropriação que beneficia quilombolas de Caçapava

Área de 86,1 hectares foi herdada da família Mariano e hoje abriga a Comunidade Remanescente de Quilombo Picada das Vassouras/Quebra-Canga. Reconhecimento por parte do Incra ocorreu em 2023
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, assinou ontem (20) 28 decretos que declaram de interesse social, para fins de desapropriação, imóveis rurais abrangidos por territórios quilombolas. E um deles está localizado no interior de Caçapava: uma área de 86,1 hectares, herdada da família Mariano – dona, no século XIX, de grandes extensões de terra na região –, que hoje abriga a Comunidade Remanescente de Quilombo Picada das Vassouras/Quebra-Canga.
O território foi reconhecido como pertencente à Comunidade pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 21 de junho de 2023. Lá, vivem 14 famílias descendentes de ex-escravos, em dois núcleos, o Picada das Vassouras (de 66,5 hectares) e o Quebra-Canga (de 19,6 hectares), que compartilham relatos idênticos de memória histórica, identidade étnica, sociabilidade acentuada e parentesco, implicando, inclusive, na herança comum de uma gleba, além da proximidade geográfica.
O processo de reconhecimento iniciou em 2003, quando as famílias se organizaram como associação de pequenos produtores rurais, por conta do cultivo de hortaliças e da criação animal. Em 2006, obtiveram a Certidão de Autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares. E no ano seguinte, abriram o processo administrativo no Incra para regularizar o território quilombola.
Com a publicação dos decretos presidenciais, o Incra fica autorizado a realizar vistorias e avaliações de preços para o pagamento prévio à desapropriação em dinheiro aos proprietários, dentro da disponibilidade orçamentária-financeira da União. A desapropriação é a última etapa do processo antes que ocorra a titulação definitiva em nome da associação da comunidade quilombola.
Informações: Ascom/Incra e Secom/Presidência da República