Lula assina decreto de desapropriação que beneficia quilombolas de Caçapava

O território foi reconhecido como pertencente à Comunidade pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 21 de junho de 2023. Lá, vivem 14 famílias descendentes de ex-escravos, em dois núcleos, o Picada das Vassouras (de 66,5 hectares) e o Quebra-Canga (de 19,6 hectares), que compartilham relatos idênticos de memória histórica, identidade étnica, sociabilidade acentuada e parentesco, implicando, inclusive, na herança comum de uma gleba, além da proximidade geográfica.

O processo de reconhecimento iniciou em 2003, quando as famílias se organizaram como associação de pequenos produtores rurais, por conta do cultivo de hortaliças e da criação animal. Em 2006, obtiveram a Certidão de Autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares. E no ano seguinte, abriram o processo administrativo no Incra para regularizar o território quilombola.