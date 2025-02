Mais de 30 animais envenenados em um mês

No vídeo, Rodrigues pede que a população cuide e não envenene os animais:

– A pessoa que está fazendo isso pode estar prejudicando toda a comunidade, porque a gente está falando de um crime ambiental e também à saúde. É um atentado contra a saúde pública envenenar um animal, esse animal pode infectar as pessoas – destaca.

No vídeo, o secretário também informa que a Polícia Civil está investigando os casos. Conforme o delegado Bruno Carnaúba, a apuração está em andamento e, em regra, os envenenamentos têm ocorrido tarde da noite. Os casos chegaram ao conhecimento das autoridades através de Rodrigo Rodrigues e de um servidor do Centro de Bem-estar Animai (CBA), pois os tutores dos animais não registraram as ocorrências junto à delegacia.