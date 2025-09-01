Manchetes da RBS

Há cerca de um mês, mais especificamente numa sexta-feira, dia 26 de julho de 2025 (explico bem para que, na posteridade, as pessoas saibam a época da escrita), ouvi, num mesmo programa, três manchetes no RBS Notícias que chamaram minha atenção por motivos diferentes e bem distintos entre si:

Comemorava-se, em Porto Alegre, depois de um ano sem eventos por causa das enchentes de 2024, o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha.

Comemorava-se, em São Leopoldo, 201 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao nosso estado.

Os governos de Gramado e Canela comemoravam a grande afluência de turistas neste inverno.

A mulher negra, hoje em dia, está ocupando seu espaço na cultura, nas artes, nas profissões liberais, no aconchego do seu lar, nas escolas e onde ela mais quiser estar. Mas sua luta não foi e ainda não é nada fácil.