MC Mano busca apoio do exército

O vereador do PL, Jeferson Luis Gonçalves (MC Mano), esteve ontem (05) em Porto Alegre, visitando o gabinete da deputada estadual Adriana Lara (PL). Nas redes sociais, ele divulgou um vídeo com a colega de partido, informando que foi protocolado um ofício direcionado ao Comando Militar do Sul para solicitar maquinário e mão de obra para manutenção de estradas no Interior do município e de ruas em bairros da cidade.