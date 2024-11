Nesta semana passada garoenta de novembro de 2024, com um novo ano bufando no calendário, me fui pras pitangas; comi mais pitangas do que em toda a minha vida pregressa. E lhes explico melhor esta estória, e até lhes conto a “cousa” detalhadamente.

No passado ano de 2007, quando me mudei em definitivo para a minha terra natal e querida Caçapava, mesmo com a casa ainda em construção, ganhei de um dos pedreiros que respaldava a obra uma mudinha de pitangueira. Plantei-a no terreno descampado junto ao portão que daria acesso às garagens dos carros, nos fundos, e que virou, depois, com o uso, a entrada principal da moradia.

Aguei com frequência, até ficar taluda, e a vida seguiu para todos e também para nós dois. Até que o terreno se transformou num bosque de frutíferas de variadas espécies.