Medindo forças

Forças do Bem se levantam em defesa das vítimas. Papa Leão XIV critica a política imperialista de Trump, e nas Igrejas de todo o mundo, são rezadas preces pela paz e pela dignidade da pessoa, seja cristão ou de doutrinas que pregam e cultuam o ódio aos inimigos de sua fé – os Aiatolás do mundo anticristão. Porque todos os humanos somos filhos do mesmo Deus, que prega o amor, o perdão e a misericórdia.

E o grande estrategista – que muda a toda hora as frentes de batalha – menospreza o Papa Leão XIV, que não tem forças para enfrentá-lo. Mas sabemos, pelo Evangelho, que as armas do Bem são a fraternidade, o “amai-vos uns aos outros” pregado por Jesus Cristo, na sua vida humana.

E nessa quebra de braço entre a Vida e a Morte, quem vencerá?

Apostamos no Amor e confiamos na misericórdia de Deus.