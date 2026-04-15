Medindo forças

“Forças do Bem se levantam em defesa das vítimas. Papa Leão XIV critica a política imperialista de Trump, e nas Igrejas de todo o mundo, são rezadas preces pela paz e pela dignidade da pessoa”
Notícias das Guerras – a cada dia mais alarmantes – levam a crer que o mundo vai acabar. O Estreito por onde navegam os petroleiros, ora é bloqueado pelo Irã, ora pelos desvarios de Trump. E os países prejudicados, Palestina, Líbano, Paquistão e vizinhos mais vulneráveis padecem por falta do petróleo e pelos bombardeios sobre suas fontes de energia. E a fome e as intempéries completam o quadro de miséria.
Fotos de vítimas inocentes, alunos de escolas incendiadas por Israel, comovem os corações das pessoas de bem, que só desejam a paz. Não chegaram a viver seus sonhos de jovens e o amadurecer da idade adulta. Poderiam ter sido grandes figuras nas Ciências, nas Artes, na Economia, na Política. Ou, simplesmente, pessoas felizes pela vida.
Forças do Bem se levantam em defesa das vítimas. Papa Leão XIV critica a política imperialista de Trump, e nas Igrejas de todo o mundo, são rezadas preces pela paz e pela dignidade da pessoa, seja cristão ou de doutrinas que pregam e cultuam o ódio aos inimigos de sua fé – os Aiatolás do mundo anticristão. Porque todos os humanos somos filhos do mesmo Deus, que prega o amor, o perdão e a misericórdia.
E o grande estrategista – que muda a toda hora as frentes de batalha – menospreza o Papa Leão XIV, que não tem forças para enfrentá-lo. Mas sabemos, pelo Evangelho, que as armas do Bem são a fraternidade, o “amai-vos uns aos outros” pregado por Jesus Cristo, na sua vida humana.
E nessa quebra de braço entre a Vida e a Morte, quem vencerá?
Apostamos no Amor e confiamos na misericórdia de Deus.