Mercado Cultural promove 1ª Feira da Economia Solidária e Criativa

O Mercado Cultural, em parceria com Vasconcelos Imóveis, Maciel Contabilidade, Azeites Don José, Consulcont, Construsul, Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Prefeitura e Geoparque Caçapava, promove a 1ª Feira da Economia Solidária e Criativa. O evento, que faz parte das comemorações da semana de aniversário de Caçapava, ocorre, no domingo, dia 22, às 10h, na Av. Pinheiro Machado, 443, e terá opções de gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar e atrações musicais.