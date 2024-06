Mesa Diretora da Câmara volta atrás e congela salários da próxima gestão

De acordo com nota divulgada pela Assessoria de Comunicação da Casa nas redes sociais, “em respeito ao povo do Rio Grande do Sul, a Mesa Diretora do Poder Legislativo de Caçapava do Sul decide congelar os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários, para a próxima legislatura”. A nota diz ainda que, “conforme determina a Constituição Federal, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores possui a atribuição e a obrigação de fixar os subsídios” desses cargos e, “diante desta imposição legal, o corpo técnico do Poder Legislativo, levando em consideração os parâmetros legais e a defasagem em relação aos demais servidores públicos do Executivo e do Legislativo, tendo em vista que nos últimos 12 anos todos os subsídios permaneceram congelados, foi elaborado o cálculo dos valores a serem atribuídos para os próximos agentes políticos”.

A nota também informa que, após reunião entre vereadores e posterior análise interna da Direção, o projeto que aumentava o salário dos vereadores foi retirado em 14 de junho, e o referente aos subsídios do Executivo, hoje.