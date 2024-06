Meteorito fura telha de telhado e cai em banheiro

A 15 metros da Sociedade Espírita Fraternidade, próximo da Delegacia de Polícia, no dia 10 de junho de 2010, um material que caiu no solo produziu um forte som de detonação, deixando no local um cheiro de pedra detonada. Falei com quatro testemunhas, que viram algo como uma pedra de fogo caindo naquela região, no horário das 18h30. Conheço um pecuarista que quase foi atingido por um material que caiu do Céu, passando acima dele e, posteriormente, produziu som de pedras atingindo o solo.

Sei de outros casos, mas deixo para contar futuramente, porque este ano de 2024 ainda não terminou e continuaremos presenciando fatos nunca antes vistos. Vamos seguir de olho no Céu e no solo, seguindo pelo Caminho do Bem.