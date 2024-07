Meteoro explode acima de nossa cidade

No outro dia, na academia, perguntei a um colega onde ele estava naquele horário. Então ele disse: ” eu vi um meteoro ontem, estava fora de casa e vi nítido”. Nem esperou eu relatar o que vi. Tenho que obter um relato de um guarda-noturno.

Costumo escrever aqui, que estou esperando um meteoro de um bom tamanho, semelhante ao que tremeu as vidraças de Bagé em outubro, no ano de 2021. Um estrondo foi ouvido em Hulha Negra e Candiota. Como digo: “perto dos peixes pequenos, estão os grandes”. Estes materiais podem vir de qualquer direção e sentido, mas tenho recebido relatos que citam o sentido que vêm da fronteira do Rio G. do Sul. Continuo esperando um de tamanho bem maior, que faça tremer as vidraças, clareie tudo e se torne o comentário mais frequente quando eu estiver tomando meu cafezinho no centro. Este dia chegará, porque estes fenômenos estão se tornando comuns. Até eu que não via nada de diferente no céu, já vi dois.