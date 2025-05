Meteoros estão vindo do Oeste

Meteoros que queimam no Céu caçapavano estão vindo da porção Oeste, sentido da Fronteira para onde o Sol nasce, ou seja, o Leste. Até eu, que não os via pelo nosso Céu, estou observando estes corpos, restos de asteroides, cometas, detritos espaciais e também restos de lixos espaciais. Uns explodem em uma luz esverdeada, quando queimam durante uns dois segundos, emitindo som de um pequeno trovão.

Nas conversas, de cafezinhos, lembramos que alguns meteoros cruzam nosso Céu e explodem com mais violência em cidades da Fronteira, como Uruguaiana, Bagé, Vila Nova, São Gabriel e outros municípios. Lembro que, aí pelo dia 10 de outubro de 2021, ocorreu uma grande explosão acima da cidade de Bagé, quando tremeram as vidraças de prédios do Centro e o som foi ouvido nas cidades de Hulha Negra e Candiota. Ouvi algumas testemunhas que disseram ter ficado aturdidas e que perderam momentaneamente a percepção da direção e o sentido do som desta explosão no Céu. Inicialmente, alguns pensaram tratar-se de explosões em pedreiras em Bagé. Posteriormente, não foram identificadas explosões nestes locais.