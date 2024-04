Minas do Camaquã recebe VI Encontros Insólitos neste sábado (13)

A programação também prevê uma vigília ufológica na Pedra do Engenho, orientada por Toni Inajar e Fred Morsch, que é autor e apresentador da série do canal History De carona com os Óvnis, além de produtor dos Encontros Insólitos. O valor para participar do evento é R$ 120,00 por pessoa. Para inscrição e mais informações, entrar em contato pelo WhatsApp (51) 9 8263 7129.