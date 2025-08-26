Representantes da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, acompanhados pelo coordenador de Captação de Recursos e Fomento Empresarial, Tito Ferreira, por servidores da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, e pelo vereador Giordano Borba (PT) vistoriaram hoje (26) os terrenos destinados à construção de 12 casas populares, financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Novo PAC 2025. O projeto, agora, deve passar por ajustes finais e, em breve, seguir para licitação.

A notícia de que Caçapava havia sido contemplada no programa do Governo Federal foi bem recebida pela comunidade, que tem questionado sobre as inscrições para concorrer a uma das moradias. De acordo com o vereador Giordano Borba, elas ainda não estão abertas, e o período para se inscrever será divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.