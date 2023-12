Moradores reclamam de lixo acumulado em frente à residência

Os moradores da Rua Rubens Alves da Silveira, no Bairro Promorar, convivem com um monte de lixo junto à via há quatro meses. Segundo os relatos, o problema começou no final de agosto, quando uma equipe da Secretaria de Obras realizava o recolhimento de restos de poda na região, mas deixou parte do material para trás.

Uma moradora ouvida pela Gazeta reside na casa de onde foram retirados os restos de poda e disse que conversou com os funcionários da Prefeitura no dia em que o serviço era realizado. Eles teriam dito que fariam o recolhimento em meia hora, mas foram embora sem fazê-lo. Agora, o monte de galhos em frente à residência só aumenta, pois outras pessoas estão depositando lixo no local.

Também conforme a moradora, ela fez contato diretamente com o secretário Lasier Garcia. Na primeira vez, em 24 de outubro, ele teria apenas respondido que “veria isso”. Na segunda, Garcia teria informado que seria necessário aguardar que o serviço de coleta percorresse outros 30 bairros para então retornar à Promorar. Ainda de acordo com a moradora, outros dois contatos foram feitos com o secretário, mas o problema não foi solucionado.