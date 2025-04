Morre caçapavano que ergueu um túmulo de três andares para ser enterrado de pé

A história de Seu Osórinho ultrapassou as fronteiras do município. Ficou conhecida na região, no estado e no país. Fato que despertou a curiosidade da imprensa. Nos últimos 15 anos, frequentemente era procurado por veículos de televisão. Em 2013, centenas de caçapavanos ficaram acordados até tarde para acompanhar a reportagem no Teledomingo. No mesmo ano, ele concedeu entrevista ao SBT Brasil e gravou para o quadro Giro Domingão, com Carol Nakamura, na época assistente de palco do Domingão do Faustão.

De acordo com familiares, o único desejo que não será atendido é em relação a ser velado em casa. Os filhos optaram pela capela da Funerária do Forte, devido à possibilidade de chuva.

Devoto de Nossa Senhora e torcedor ferrenho do Internacional, Seu Osórinho estava hospitalizado devido a uma queda. Segundo os filhos, ele passou por cirurgia, estava se recuperando e contando os dias para a alta hospitalar. Porém, no final da tarde de quinta, teve uma insuficiência cardíaca.

O cortejo do caçapavano começou às 15 horas, passando pela Rua Quinze de Novembro e seguindo até o cemitério. Após a despedida, houve um churrasco para familiares e amigos. Seu Osórinho deixa dois filhos, netos e sobrinhos.