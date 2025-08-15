MPRS propõe ação civil pública após visita à comunidade quilombola em Caçapava

O objetivo foi ouvir os remanescentes quilombolas e conhecer de perto uma história marcada por lutas, tradições e resistência. Durante a visita, foi identificado que uma área de relevante valor histórico – um cemitério quilombola centenário – está sendo utilizada como espaço de plantio, inclusive em área de preservação permanente. A situação representa uma violação à memória e à história da comunidade, além de configurar risco ambiental.

– É importante ouvir as comunidades vulneráveis, a fim de perceber a melhor forma de atuação ministerial. A proteção à memória, à história e às tradições dos remanescentes quilombolas é um dever da sociedade e um direito dos vulneráveis. O MPRS sempre estará atento às demandas da população e à sua proteção – disse Gabriela Cristina Silva e Deus.