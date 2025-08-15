MPRS propõe ação civil pública após visita à comunidade quilombola em Caçapava

Objetivo é a preservação do patrimônio cultural e ambiental. Ontem, os promotores Guilherme Roberto Guerra e Gabriela Cristina Silva e Deus estiveram na Picada das Vassouras para conversar com os remanescentes quilombolas e conhecer de perto a história do local
O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), através da Promotoria de Justiça de Caçapava, ajuizou uma ação civil pública visando à proteção do patrimônio cultural e ambiental da Comunidade Quilombola da Picada das Vassouras. A iniciativa ocorreu após visita institucional realizada ontem (13), pelos promotores Guilherme Roberto Guerra e Gabriela Cristina Silva e Deus.
O objetivo foi ouvir os remanescentes quilombolas e conhecer de perto uma história marcada por lutas, tradições e resistência. Durante a visita, foi identificado que uma área de relevante valor histórico – um cemitério quilombola centenário – está sendo utilizada como espaço de plantio, inclusive em área de preservação permanente. A situação representa uma violação à memória e à história da comunidade, além de configurar risco ambiental.
– É importante ouvir as comunidades vulneráveis, a fim de perceber a melhor forma de atuação ministerial. A proteção à memória, à história e às tradições dos remanescentes quilombolas é um dever da sociedade e um direito dos vulneráveis. O MPRS sempre estará atento às demandas da população e à sua proteção – disse Gabriela Cristina Silva e Deus.
Texto: Ascom/MPRS – adaptado