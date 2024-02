Mulher é presa por abandono de incapaz

Uma mulher de 44 anos, natural de Santana da Boa Vista, foi presa na madrugada de hoje (12), durante os festejos do Carnaval, por abandono de incapaz.

Segundo a Brigada Militar (BM), uma pessoa procurou os policiais militares e relatou ter visto a acusada agredir e deixar uma criança de aproximadamente quatro anos sozinha em um veículo que estava estacionado na Rua Sete de Setembro, próximo aos Correios.

Também de acordo com a BM, os policiais foram até o local e encontraram a criança sozinha no carro. Já a mulher, que é a mãe da criança, foi localizada em frente ao palco montado para as comemorações do Carnaval. O Conselho Tutelar foi acionado e, junto aos policiais, conduziu mãe e filho ao Pronto Atendimento para realizar laudo médico e, após, à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.