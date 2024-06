Uma mulher de 45 anos, natural de Passo Fundo, foi presa na manhã de hoje (12), em Caçapava, por tráfico de drogas. De acordo com a Brigada Militar (BM), a acusada tentou entrar no Presídio Estadual de Caçapava do Sul com 51 gramas de maconha. Ela foi levada à Delegacia para registro da ocorrência e encaminhada ao Presídio, onde permanece à disposição da justiça.