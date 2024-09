Mundos paralelos

Já desperta, procurei as notícias do dia que me corroboraram o que antes pensara. Mesmo neste mundo, há vidas paralelas que nunca se encontram. Umas fazendo valer sua fortuna e poder para interferir na soberania de outras nações, causando cisões entre os três poderes, e outras tentando reconstruir as perdas causadas pelas últimas catástrofes que sofremos.

Enquanto se resolve quem está com a verdade, o país fica em suspenso. As promessas de empenho na reconstrução de cidades, estradas, casas, usinas, ficam sendo adiadas e muitas vezes chegando tarde demais. E a saúde, então, que demanda urgência em muitos casos, fica desatendida, levando à morte de quem poderia ter sobrevivido.

Uma bela imagem foi a daquele representante da ONU sobrevoando as regiões devastadas por incêndios e enchentes e lançando sementes para reflorestar e cobrir de verde nosso querido Brasil.

O que me leva a rever aquela passagem do Evangelho em que Jesus disse aos seus seguidores: “É mais fácil um elefante atravessar o furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.” E aos escandalizados ouvintes, ele acrescentou com um sorriso: “Mas para Deus, nada é impossível.”