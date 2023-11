Mural da CCJT: no aguardo da segunda temporada!

Na sexta-feira passada, contamos com muitas visitas e vários parceiros bacanas, como o DJ Zé Adão, as meninas da Cozinha Pães e Pizzas e as equipes da Cookies & CO e da Cervejaria Liz Artesanal, que animaram a largada!

Todo o processo tem sido de muito de aprendizado. O trabalho faz parte de uma disciplina do curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pelo professor André Krusser Dalmazzo. Os alunos estão fazendo um painel desse porte (5m x 15m) pela primeira vez e vendo, na prática, que uma coisa é o desenho e outra é sua execução, com todas as dificuldades e imprevistos que podem acontecer! O desenho foi todo realizado pelo estudante Affonso Montagner.