Mural quase pronto!

Falta pouco! No final de semana, oito alunos da UFSM estiveram em Caçapava para seguir a pintura do mural da Casa de Cultura, mas serão necessárias mais uma ou duas visitas para fazer os acabamentos e detalhes desta obra, que é de grande porte, com 75m2. A iniciativa é uma ação conjunta entre CCJT, UFSM, e Caçapava Geoparque Mundial da Unesco. O projeto conta com subsídio destinado pela vereadora Mirella Biacchi e envolve 20 alunos do Curso de Desenho Industrial, da UFSM, coordenados pelos professores André Krusser Dalmazzo, Marcos Brod Junior e Fabiane Romano. O projeto gráfico foi desenvolvido pelo estudante Affonso Montagner Maia.