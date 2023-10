Músicos argentinos trazem fado e tango para Caçapava

Este mês a Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) comemora dois anos de existência. Para celebrar, traz a Caçapava dois renomados músicos argentinos: Mariana Accinelli e Diego Capa, que irão interpretar clássicos do fado e do tango. O evento ocorre nesta quinta-feira (19), às 21h, no La Luna, marcando a estreia de Gisele Teixeira na produção e a primeira parceria entre as CCJT e o La Luna.