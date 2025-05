Na fila de espera

A sala está cheia, assim como a área coberta do Pronto Atendimento. A todo instante, táxis, carros particulares e até ambulâncias desembarcam pacientes de todas as idades. Leonor não vê sua hora chegar. Chega ao balcão e fala com a recepcionista, que é sua conhecida lá da Vila. Mas não adianta, diz ela. É preciso seguir um protocolo. Algo com o nome de Manchester, que foi uma organização proposta por um médico europeu ou norte-americano, para poder atender a todos, mas priorizando os casos verdadeiramente urgentes. Como o da criança que caiu da árvore e chegou ao PA desmaiada. Pode ter sofrido traumatismo craniano de sérias consequências se não atendida a tempo. Leonor, que se queixava de dor na coluna, resolveu voltar noutra hora.

A senhora do meu lado não continha os gemidos. Não quis ser indiscreta, mas pelo canto do olho, percebi que ela estava cheia de hematomas, com ataduras ensanguentadas e todo o sinal de um espancamento. Minha vizinha de banco não se conteve, quis saber do acontecido. A paciente respondeu que estava estendendo roupa no varal, quando caiu sobre uma roseira cheia de espinhos. Pois sim, me disse a bisbilhoteira, num cochicho. Claro que foi o marido que a espancou. Ela decerto foi ameaçada de morte se fizesse queixa, e é assim que a Lei Maria da Penha desta cidade não funciona a favor da vítima.