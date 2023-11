Na guerra, todos perdem

Há a informação de que um carregamento de bombas plásticas teria chegado à cidade, e soldados procuram pelos artefatos. Quem comanda essa operação é um coronel estrangeiro que vive uma guerra particular: separar-se ou não da esposa para se casar com a amante. Além disso, não sabe se realmente acredita em seu Governo quando diz que interfere na revolução para salvar o país asiático. Mas, como soldado bem treinado, deixa parecer que sim.

O contraponto do coronel é um de seus subordinados, o major, que reflete abertamente sobre a guerra, a população do país em que estão e os objetivos do exército do qual faz parte.

Há também um tenente que já está terminando seu tempo de serviço e deve voltar para casa logo. Mas um pressentimento o incomoda. Pela manhã, vira uma estudante budista atear fogo no próprio corpo, uma forma de protesto muito usada então, o que despertou nele lembranças da infância.