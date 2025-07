Nas encruzilhadas que bifurcam a vida, o caminho das Ciências Humanas estava aberto. Enveredei por ele sendo professor. Profissão que faz a gente se apaixonar pela diversidade e riqueza das emoções do ser humano. Cada aluno é um mundo à parte. Não existe rotina nas mentes abertas. A frase de Heráclito de Éfeso revela em muito a sala de aula: “ninguém se banha duas vezes no mesmo rio”. E ser professor é aprender a enfrentar desafios diferentes por todos os lados.

Na pandemia da Covid-19, eu, recém-aposentado, procurava meios para acompanhar as mudanças. ‘Música, leva como um bom passatempo…’.

Na loja de instrumentos, um jovem atendente me recebeu na porta. Os demais vendedores, de braços cruzados, olhavam resignados as ruas quase desertas. Todos usando máscaras no rosto, eram vítimas quase indefesas da pandemia. Avisei que só queria dar uma olhada. A fileira de violões pendurados no alto da parede chamava meus olhos. O jovem vendedor pediu que eu visse a qualidade e a beleza do som no violão que entregava em minhas mãos. Baixou a cabeça e falou que, havia três dias, nada vendera, por conta da pandemia. Que sua receita por comissão o estava deixando numa situação difícil. Mas, antes que eu dissesse que tenho violão em casa, o coração tomou as rédeas da situação e mudou os rumos da prosa. Os olhos do atendente brilharam diante daquele convencimento necessário. Subitamente, entendi que a Covid-19, extremamente cruel, precisava ser enfrentada. Ela seria incapaz de apagar os valores humanos que carregamos. Paguei a compra no caixa, acenando agradecido ao vendedor. E saí rua afora assobiando baixinho, com um violão novo nas costas dentro de um estojo macio.