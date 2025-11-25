Na reta final

“A minha intenção era conviver mais com os vizinhos, porém, agora se torna mais fácil comunicar-me com os amigos distantes, de forma virtual”
Os meses de inverno que nos pareceram tão longos – com dias contínuos de frio, chuva e vento – agora nos parecem distantes. O tempo só nos deixa uma breve lembrança de céus encobertos e muita umidade, guarda-chuvas voando pelas calçadas. A única opção eram as capas impermeáveis com capuz.
Olho minha agenda com muitos dias em branco. Uma quebra imperdoável de meus propósitos – feitos há vários anos – de mantê-los em dia, para não esquecer o que passou. Pois agora meu tempo tem outras ocupações.
A minha intenção era conviver mais com os vizinhos, porém, agora se torna mais fácil comunicar-me com os amigos distantes, de forma virtual. Primos nos Estados Unidos são nossa preocupação, com a intenção de Trump de expulsar os imigrantes latinos. Mas parece que o presidente dessa grande potência está mais preocupado em combater o pseudonarcotráfico de Maduro, e chegou a cumprimentar o prefeito muçulmano de Nova York, além de receber cordialmente nosso Presidente. Baixou as taxas, em troca de nossos produtos especiais.
Meus amigos do Rio de Janeiro, no meio das guerras de facções dos Comandos, estão com movimentos cuidadosamente programados, para não caírem na Linha Vermelha. Os de São Paulo, para manter os filhos nas escolas, têm de contratar guarda-costas. Minha amiga da Bahia lamenta os desastres climáticos e o crescimento da bandidagem que afasta turistas.
Não podemos queixar-nos de nada disso. Temos vivido tranquilos, nesta Clareira da Mata abençoada pela Padroeira Nossa Senhora da Assunção e administrada com responsabilidade e competência por nossas autoridades.
Não me faltam vizinhos que me socorram nos desastres caseiros próprios de minha idade avançada. São uns amores.
O Natal está chegando. Depois o Ano Novo. Que nos encontrem felizes e abençoados.