Na reta final

Os meses de inverno que nos pareceram tão longos – com dias contínuos de frio, chuva e vento – agora nos parecem distantes. O tempo só nos deixa uma breve lembrança de céus encobertos e muita umidade, guarda-chuvas voando pelas calçadas. A única opção eram as capas impermeáveis com capuz.

Olho minha agenda com muitos dias em branco. Uma quebra imperdoável de meus propósitos – feitos há vários anos – de mantê-los em dia, para não esquecer o que passou. Pois agora meu tempo tem outras ocupações.