Na sala de espera

Preparo-me para uma longa espera. Nunca se sabe quando chegará nossa vez, pois o atendimento dos primeiros não tem previsão de demora. Mas desta vez me enganei, felizmente. Pois não passaram cinco minutos, e eu fui chamada.

Nos poucos minutos que aguardei, estive rodeada de pessoas idosas de ambos os sexos, que eram encaminhadas gentilmente para o laboratório onde fariam seus exames. Passavam por um comprido corredor, com muitas portas, guiadas pela profissional atendente. Havia uma segunda sala de espera com TV e água filtrada, onde esperávamos a chamada para o segundo atendimento. No primeiro, éramos preparados com eletrodos para serem interpretados pelas potentes máquinas.