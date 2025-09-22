Texto falado por ocasião de evento especial, realizado pela direção e por alunos do Estadual, com participação de alguns ex-integrantes do antigo Grupo Folclórico Carreteiros da Saudade, criado e sediado no então Colégio Estadual Nossa Senhora da Assunção, em Caçapava do Sul, na década de 1960.

Não é de hoje que eu ando bem a cavalo, em marcação botando pealo

E gineteando a campo fora

Não é de hoje que eu ando gastando arreio, tocando boi pro rodeio

E dando boia pras esporas

Não é de hoje que eu tenho o chapéu tapeado

E um lenço colorado relampeando no pescoço

Faz muito tempo que eu tenho este jeito antigo

E até confirmo, meu amigo, que não fujo do alvoroço

Não é de hoje, parceiro, faz muito tempo

Que andamos firmando os tentos no lombo da tradição

Fomos curtidos nos retoçar dos surungos

Pra cantar nosso Rio Grande num ritual de devoção

Obs.: letra de música de Marcelo Holmos, com algumas pequenas adaptações para a ocasião especial.