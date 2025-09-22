“Cultuar a tradição gaúcha não é, e não poderá jamais vir a ser, a simplificação de realizar bailes e rodeios e desfilar a cavalo durante a Semana Farroupilha”
Texto falado por ocasião de evento especial, realizado pela direção e por alunos do Estadual, com participação de alguns ex-integrantes do antigo Grupo Folclórico Carreteiros da Saudade, criado e sediado no então Colégio Estadual Nossa Senhora da Assunção, em Caçapava do Sul, na década de 1960.
Não é de hoje que eu ando bem a cavalo, em marcação botando pealo
E gineteando a campo fora
Não é de hoje que eu ando gastando arreio, tocando boi pro rodeio
E dando boia pras esporas
Não é de hoje que eu tenho o chapéu tapeado
E um lenço colorado relampeando no pescoço
Faz muito tempo que eu tenho este jeito antigo
E até confirmo, meu amigo, que não fujo do alvoroço
Não é de hoje, parceiro, faz muito tempo
Que andamos firmando os tentos no lombo da tradição
Fomos curtidos nos retoçar dos surungos
Pra cantar nosso Rio Grande num ritual de devoção
Obs.: letra de música de Marcelo Holmos, com algumas pequenas adaptações para a ocasião especial.
Portanto, não é de hoje que andamos sovando pelegos no lombo da tradição gaúcha, enraizada em nossas almas de campeiros e campesinos, a quem lhes importa o cheiro da terra e o verde dos campos sulinos.
Ao findar de mais uma Semana Farroupilha, novamente, viemos falar de raízes culturais. Das nossas raízes terrunhas de eternos Carreteiros da Saudade – cuja saudade, aliás, a cada ano se torna maior –, plantadas no pátio do sempre nosso Colégio Estadual, no solo abençoado da Segunda Capital Farroupilha, no berço sagrado de tantas lutas de Neto, de Bento, de Lima e Silva, dos Lanceiros Negros, de Paixão Cortes, de Dimas Costa e de milhares de tantos outros que nossa rica história registra.
Continuamos resistindo, apesar das guerras, das revoluções, das calamidades, das pandemias e do modernismo evolutivo alienígena que ameaça nos corromper cada dia um pouco mais. Precisamos que as sementes que outrora semeamos se perpetuem com aqueles que estarão sempre chegando para nos suceder. A boa memória não pode e não deve se apagar, sob pena da perda da nossa essência genuína.
Cultuar a tradição gaúcha não é, e não poderá jamais vir a ser, a simplificação de realizar bailes e rodeios e desfilar a cavalo durante a Semana Farroupilha. É praticar o modelo antigo dentro de um contexto de reverência cultural para dar a conhecer aos mais jovens os fatos e os costumes dos nossos antepassados que a história registra.