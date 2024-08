Não esqueça de declarar o ITR da sua propriedade rural

O valor mínimo, pago por muitas propriedades pequenas, é o mesmo dos anos anteriores: R$ 10,00. Os DARFs do ITR agora vêm com um QR Code para pagamento via PIX, o que deve facilitar a vida para muita gente.

Sobre o cadastro da terra

Os dados fornecidos na declaração (DITR) não alteram o cadastro da terra junto à Receita Federal. Portanto, se uma área foi vendida, por exemplo, não adianta fazer o ITR colocando o novo dono: é preciso atualizar o cadastro, o que normalmente se faz junto ao INCRA.

Áreas de preservação

O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do IBAMA deve informar, na DITR 2024, o respectivo número do recibo de inscrição e o número do comprovante de recebimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA).