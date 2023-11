Natasha da Silva é a nova Soberana da EENSA

Natasha diz que, desde cedo, percebia em seu íntimo ser uma mulher.

– Sempre agi como uma guria. Não sabia nem brincar com guris, não me sentia confortável em meio a eles. Mas quando estava com outras gurias, me sentia bem. Amava ficar trançando cabelo e pintando unhas. Quando era forçada a ficar em um grupo de guris, ficava sem entender nada. Lembro também que, quando minha mãe viajava, eu ficava na casa da minha avó. Lá, eu me vestia de guria e era a melhor parte do meu dia – afirma.

Para ela, sua transição, aos 17 anos, foi o momento em que descobriu quem era de verdade.