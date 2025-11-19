Nenhuma novidade

“Precisamos de milagres para acabar com o nepotismo, a ganância e a injustiça da elite, que continua elegendo os candidatos de sua classe para que as leis e os privilégios continuem, como sempre, a seu favor”
Acordei a tempo de ouvir os passarinhos abandonando seus ninhos, em busca de alimento para os filhotes. O sol se apresenta firme pelas frestas da janela. Rua tranquila, nem os cachorros latindo. Devem ter acompanhado os patrões às fazendas, pois é época de esquilagem. Tudo normal, dentro do previsível.
Entretanto, novos crimes estão sendo investigados, com a suspeita de agentes do governo Bolsonaro na prática de genocídio de indígenas yanomami. Suas ações, ou omissões, ocasionaram total ou parcial insegurança aos povos indígenas, pela poluição propositada de rios em suas reservas, resultando em doenças e mortes de crianças, idosos – e mesmo adultos – pela contaminação da água, da fauna e da flora da região.
Sem falar nas 600 mil vítimas da Covid-19, pela demora da vacinação e pelo uso de produtos inadequados ao combate à doença. Esses crimes não cessam de crescer e aparecer.
Com tantos crimes devidamente provados de Bolsonaro, PL e demais aliados seus, ainda não foi possível chegar-se à condenação mais do que merecida desses culpados. Enquanto isso, ladrões de galinhas são encarcerados e esquecidos nas miseráveis celas de tantos presídios do país, sem direito aos bons advogados que estão ganhando uma fortuna para defender os traidores da Pátria.
Isso também não é novidade, bem como o fato de o número de pretos ser bem maior entre os detentos de todo o país. O caso do afro-brasileiro que ficou quinze anos preso por um crime que não cometeu é doloroso. Ele foi condenado porque se parecia, em foto, com o verdadeiro culpado.
Precisamos de milagres para acabar com o nepotismo, a ganância e a injustiça da elite, que continua elegendo os candidatos de sua classe para que as leis e os privilégios continuem, como sempre, a seu favor, desde que o Brasil foi descoberto.
Além da fé que move montanhas, precisamos agir com toda a compaixão e a vontade de mudar a vida do país, para dar a todos os cidadãos os mesmos direitos de crescer, estudar, cuidar da saúde e ser feliz. Devemos preparar-nos pelo estudo, pela ciência e pela capacitação das novas tecnologias, para transformar em potência o nosso potencial ora latente, pois somos ricos em mananciais de dar cobiça a todo o resto do mundo.