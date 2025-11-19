Nenhuma novidade

Sem falar nas 600 mil vítimas da Covid-19, pela demora da vacinação e pelo uso de produtos inadequados ao combate à doença. Esses crimes não cessam de crescer e aparecer.

Com tantos crimes devidamente provados de Bolsonaro, PL e demais aliados seus, ainda não foi possível chegar-se à condenação mais do que merecida desses culpados. Enquanto isso, ladrões de galinhas são encarcerados e esquecidos nas miseráveis celas de tantos presídios do país, sem direito aos bons advogados que estão ganhando uma fortuna para defender os traidores da Pátria.

Isso também não é novidade, bem como o fato de o número de pretos ser bem maior entre os detentos de todo o país. O caso do afro-brasileiro que ficou quinze anos preso por um crime que não cometeu é doloroso. Ele foi condenado porque se parecia, em foto, com o verdadeiro culpado.