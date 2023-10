No mato, sem cachorro

Segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, me preparei para enviar a croniqueta semanal para a Gazeta, e o computador travou. Mais sem serventia do que mula empacadora. Justo quando abri a Décima Eleitoral, anteriormente escrita para mexer com o eleitorado e os mais de 10 pré-candidatos a prefeito na eleição que acontecerá daqui a exatos 12 meses. O “bicho” se “estaqueou”, assim, sem mais nem menos. E com ele se foram todos os meus arquivos de causos, crônicas, músicas e poesias que tinha guardado.

Fiquei sem eira nem beira, sem lenço e sem documentos, num verdadeiro mato sem cachorro, conforme costumavam falar os mais de antigamente, quando o vivente, perdido no mato e sem o companheiro, além de não caçar nada, ainda pode acabar sendo almoço de javali ou coisa que o valha. Até porque não existe caçador sem cachorro para levantar as caças amoitadas pelas furnas, grotas e galhos de pau nestes tempos chuvosos. Naquela situação que, se correr, o bicho pega, e se ficar parado, o bicho come.