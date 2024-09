No mês do gaúcho

No sábado, me sentindo réu do pior crime do mundo, estava lá para ser guilhotinado na lâmina da timidez. E declamei:

“Salve Vinte de Setembro / AÉREO dia soberano / Salve página fulgente / Do Brasil Republicano”.

Terminei de declamar e esqueci os oito degraus. Saltei lá de cima como se houvesse criado asas. Fui aplaudido. Ufa! Experimentei a sensação de vitória por não ter morrido.

Com pesar, quarenta anos depois, estive no velório da professora Erminda. Seus olhos cerrados abriam os meus para reconhecer o valor de seu trabalho. E minha oração silenciosa foi declamar a mesma estrofe. Porém, aproveitei para corrigir o erro que cometi quando declamei na escola. Sob o leve bailado das chamas nas velas acesas resmunguei a estrofe aos seus ouvidos pela última vez: “Salve Vinte de Setembro / ÁUREO dia soberano / Salve página fulgente / Do Brasil Republicano.”

*Luiz Hugo é natural de Caçapava, professor, escritor e membro corresp. Academia Centro Serra de Letras – Cadeira 35)