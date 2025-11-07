Nos 150 anos da imigração italiana no RS, livro recria história de casal de imigrantes

Primeiro livro da jornalista Rosane Tremea, Cecilia, Antonio e eu reconstrói a história dos imigrantes italianos Cecilia Suzanna e Antonio Tremea, bisavós paternos da autora, chegados ao Brasil em 1883. Depois de autografá-lo na feira do livro de Porto Alegre, a autora chega a Caçapava no próximo domingo (09), às 11h, para lançar a obra na Casa de Cultura Juarez Teixeira. O evento faz parte das comemorações dos quatro anos da instituição.

O texto ficcionaliza a vida do casal e, ao mesmo tempo, recupera um pouco da história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que, em 2025, celebra 150 anos. Tendo como base uns poucos documentos e fotografias da família, além da historiografia e de relatos deixados por outros imigrantes, abrange um período que vai de 1883 (partida da Itália/chegada ao Brasil) a 1899, ano da morte de Cecilia – depois de ter tido, com Antonio, 11 filhos.