Nos 150 anos da imigração italiana no RS, livro recria história de casal de imigrantes

Primeiro livro da jornalista Rosane Tremea, Cecilia, Antonio e eu reconstrói a história dos imigrantes italianos Cecilia Suzanna e Antonio Tremea, bisavós paternos da autora, chegados ao Brasil em 1883. Depois de autografá-lo na feira do livro de Porto Alegre, a autora chega a Caçapava no próximo domingo (09), às 11h, para lançar a obra na Casa de Cultura Juarez Teixeira. O evento faz parte das comemorações dos quatro anos da instituição.
O texto ficcionaliza a vida do casal e, ao mesmo tempo, recupera um pouco da história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que, em 2025, celebra 150 anos. Tendo como base uns poucos documentos e fotografias da família, além da historiografia e de relatos deixados por outros imigrantes, abrange um período que vai de 1883 (partida da Itália/chegada ao Brasil) a 1899, ano da morte de Cecilia – depois de ter tido, com Antonio, 11 filhos.
É o dia do registro de cada uma das crianças que dá forma à principal parte da narrativa – com pequenos conflitos envolvendo Antonio e o escrivão –, pontuada por hábitos e costumes, pela vida em comunidade e o trabalho dos colonos nos anos iniciais em terra estrangeira.
A última parte do texto é autoficcional e narra a missão que a autora recebeu do pai para escrever a história dos bisavós. Muitos descendentes de imigrantes, principalmente vênetos, irão se identificar com essa obra, pela busca das origens e a reconstrução de árvores genealógicas. Também descendentes de imigrantes de outras etnias poderão encontrar similaridades com relatos ouvidos de seus antepassados, a considerar as dificuldades enfrentadas em solo estrangeiro, a necessária resiliência e a construção de uma nova vida para si e para a família – e, em uma perspectiva mais ampla, a importante contribuição para o desenvolvimento do próprio estado do Rio Grande do Sul.
A autora
Rosane Tremea é jornalista, com atuação nos principais veículos de comunicação de Porto Alegre, mestra em Escrita Criativa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e obcecada por viagens, memórias e origens familiares.
Texto: Gisele Teixeira/CCJT – adaptado