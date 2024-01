Nossa saúde mais profunda

Costumo manifestar, em minhas conversas por onde ando, que sofrer ou não sofrer é uma questão de escolha. Cito meu exemplo de vivência nesta minha vida desde nenê de colo. Os desequilíbrios das três saúdes que tenho são merecidos e são heranças, devido às escolhas equivocadas desde milênios. Nesta presente vida, por exemplo, estou só pagando as dívidas contraídas pelo egoísmo e orgulho desde a última vida que tive no campo da boemia de 100 anos atrás, no tempo da revolução de 1923.

Foram experiências pelo uso de drogas e desregramento na vida pessoal, familiar e social. Devido a isso, terminei na miséria moral e econômica. Claro que alterei as energias do sangue e, presentemente, tenho saúde precária. São nossas opções de vida e a colheita que é obrigatória, porque As Leis Divinas são justas. E como o povo diz, “aqui se faz e aqui se paga”, em uma ou mais vidas.