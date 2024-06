Nossas devoções religiosas

São incontáveis as pessoas que deram suas vidas, defendendo seus ideais até morrerem. Os valores das conquistas espirituais de cada um fortalecem a nossa Fé no Sagrado, e por acreditarem que Este está dentro de nós e em todo o Universo, seguem com toda a sua força espiritual, prosseguindo por outras dimensões.

Na net, encontramos centenas de pessoas que entraram para a história, mostrando e vivendo com teimosia suas crenças. Quantos cristãos morreram no Circo Romano, devorados por animais ou queimados na fogueira. Neste estudo, que ainda realizo, sinto uma profunda emoção por aquelas crianças e adolescentes, que sentiam uma devoção muito profunda ao Mestre Jesus, a Mãe Santíssima ou ao Criador, que desejavam dar suas vidas para provarem o valor de seu Amor e o quanto sincero era.