Nossas relações fraternas com todos os seres

E nós, muitas vezes, ficamos sem reação e com a mente momentaneamente bloqueada, sem uma reação. Bem mais tarde, chegando em nossos lares, pensamos: “por que não reagi na hora?” Ou então, pensamos: “foi melhor assim, foi coisa do meu anjo da Guarda”. Vamos assim, com muita disciplina mental, pelo Caminho do Bem.