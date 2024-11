Nota Oficial: Eleição da Nova Diretoria da Subseção da OAB Caçapava do Sul - Triênio 2025-2027

A advocacia, como expressamente consagrada no artigo 133 da Constituição Federal de 1988, é indispensável à administração da Justiça. Este reconhecimento é mais do que um título: é uma responsabilidade que a classe advocatícia assume na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Através do trabalho árduo dos c advogados e advogadas, os direitos fundamentais são garantidos, a cidadania é fortalecida e a igualdade perante a lei é resguardada.

A diretoria eleita da Subseção de Caçapava do Sul reforça seu compromisso com o aprimoramento do sistema judiciário em âmbito local. Pretendemos atuar junto às instituições judiciais para buscar soluções que otimizem os processos, garantindo maior celeridade e acessibilidade à Justiça para todos os cidadãos. Além disso, assumimos o papel de fomentar o diálogo entre a advocacia e a sociedade civil, promovendo iniciativas que valorizem a conscientização sobre os direitos e deveres do cidadão.