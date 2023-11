Noutros outubros

Dia desses passados, em outubro, andei lendo um livro de contos gauchescos do Luiz Coronel. Bueno de fato, rebuscado e mais cheio de berloques do que solteirona procurando paleteada em dia de comércio de carreira a campo fora. O homem “rebusqueia” nas escritas porque entende do assunto, e há quem leia e admire de montão.

Quanto a mim, aprendiz de feiticeiro, engatinhando pelo terreno das “croniquetas”, me reservo o humilde estilo próprio de intentar ser original do meu jeito, acorelhando as letras e ajoujando as palavras, sempre na intenção primária de encordoar novos causos antigos, para fabricar furdunços literários campeiros. Nem sempre alcanço o objetivo, porque nem sempre o tiro dado corresponde, na lata, ao prenúncio do bugio deitado. Seria mais fácil apostar no javali deitado, mas agora proibiram a caça do invasor peçonhento e nem mesmo esses podem mais ser abatidos pelo simplório esporte benfazejo. Os plantadores de milho é que se preparem para colher apenas parte do que será plantado. Seria, por acaso, a socialização da lavoura, na antessala de uma nova revolução dos bichos, já que os javalis são mais ladinos e atrevidos do que os porcos tradicionais? (Falo de uma nova Revolução dos Bichos, é claro.)