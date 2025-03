Novidades do IRPF e do portal da PGFN

Portal Meu Imposto de Renda

Muitos declarantes vêm perguntando sobre a declaração no portal Meu Imposto de Renda (MIR). Solução online, moderna, que roda não apenas em computadores e notebooks (como o programa tradicional), mas nos tablets e celulares. Pessoal, a declaração pelo MIR estará plenamente funcional a partir do dia 1º de abril. Calma.

Atenção investidores!

Rendimentos no exterior passam a ser tributados como Ganho de Capital (15%) na declaração de ajuste anual.

Alguns bens, quando assinalados que estão no exterior, permitem a informação do rendimento e do imposto pago (no Brasil ou no exterior).

Tanto o programa como o portal MIR fazem o cálculo considerando o imposto pago no exterior (ou no Brasil) e eventuais prejuízos do ano.

Atualização dos valores de imóveis

É possível declarar na DIRPF 2025 a atualização dos valores de bens imóveis para seus valores de mercado, pagando uma alíquota de 4% (bem menor do que os 15% a 22,5% normalmente pagos sobre ganho de capital, nas negociações e sucessões imobiliárias feitas em 2024).