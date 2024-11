Novo governo convida dirigentes e esportistas locais para reunião no dia 21

Nesta semana, o prefeito eleito de Caçapava, Marcelo Spode (PP), juntamente com o futuro secretário de Educação e Esporte, Silvio Tondo (PP), anunciou uma reunião para o dia 21 de novembro, às 19h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC). O objetivo é reunir dirigentes e esportistas locais para discutir e colher sugestões sobre o calendário esportivo do município para 2025.