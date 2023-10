Novos restaurantes, novos sabores

Marrakesh Arab Food

O cachoeirense Jamil Hamad é filho de pai jordaniano e de mãe brasileira. Ele é sócio-proprietário do Marrakesh Arab Food, restaurante especializado em culinária árabe. Seu sócio, Mounir Malih, é natural de Barkane, no Marrocos, e o chefe de cozinha do restaurante inaugurado no sábado (07), na Rua General Osório, 928.

O cardápio é variado e contém esfirras (salgadas ou doces), kibes (fritos ou crus) e espetinhos, além dos tradicionais shawarma (fatias de carne com legumes e molho, enrolados no pão sírio), homus (pasta de grão de bico), baba ghanoush (pasta de berinjela) e tabule (salada à base de trigo). As pastas são feitas também com algumas especiarias árabes, como é o caso do tahine, creme de sementes de gergelim, presente no baba ghanoush. O cliente também desfrutará de porções de batata frita e de faláfel (bolinho frito, feito de grão-de-bico).