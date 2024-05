Números parciais do IRPF e das Destinações

Estamos há duas semanas do fim do prazo regular de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2024. Ainda que o prazo tenha sido adiado para o final de agosto, é importante que façamos mais um levantamento parcial das entregas.

25 milhões de declarações

Até o momento, foram entregues 25,9 milhões de declarações do IRPF em todo o Brasil. Destas declarações, 8,4% são retificadoras. Isso quer dizer que temos um número real de pouco mais de 23 milhões de declarantes que já cumpriram esta obrigação. O número representa pouco mais da metade dos 43 milhões esperados para este ano.

Modelos e tecnologias

Dentre as declarações já entregues, 57,2% foram feitas no modelo Simplificado e 42,8% no Completo. Cerca de 80,6% dos declarantes usou o tradicional programa baixado do site da Receita Federal e instalado em computadores. Outros 11,1% usaram o sistema online, direto no site, no portal Meu Imposto de Renda. E 8,3% usaram o aplicativo para celulares.

Números regionais

Em praticamente todo o RS, o número de declarações entregues está próximo da metade do esperado para este ano.

Em Caçapava do Sul, são 3.727 declarantes em dia, de um total esperado de 7 mil. Percentual de 49,73%.

Em São Sepé, são 2.291, ou 45,6% dos 4.700 esperados.

Em Santana da Boa Vista temos 273, ou 43,32% dos 1.050 estimados.

Lavras do Sul está em 776, ou 56% dos 1.280 esperados.