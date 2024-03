O “Acordeon Universal” de João Pedro Teixeira em Caçapava do Sul

A Casa de Cultura Juarez Teixeira traz a Caçapava do Sul, no dia 13 de abril, o “Acordeon Universal” de João Pedro Teixeira, num show que contará com a participação especial do flautista francês Miquèu Montanaro. Juntos, eles farão um passeio por diversos ritmos, como chamamé, choro, jazz, baião, forró e bossa nova. A ideia é mostrar toda a versatilidade desse instrumento, popularmente conhecido como “gaita” pelos gaúchos, como um instrumento popular e erudito.