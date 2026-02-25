O amor que se acabou

Feminicídio! É a notícia que não falta nos jornais do país! Todos os dias, desde a Covid-19, que eu me lembre. Lei Maria da Penha, cadeia, denúncia de assédio, Medida Protetiva de Urgência, nada tem feito com que esse crime seja extinto ou pelo menos atenuado.

Os relacionamentos, que por certo começaram por amor ou afinidades, atração sexual, ou conveniência, perderam seus encantos no dia a dia. Falta de compartilhamento das tarefas e responsabilidades do lar, do custeio e da educação dos filhos, sobrecarregando a mulher, então o casal vai perdendo o respeito mútuo até chegar à separação.

Mas a história não termina aí. Quando a ex-esposa encontra um novo companheiro, o ex-marido – que foi muitas vezes o que abandonou o lar – não se conforma com a situação. E acontece um novo feminicídio.