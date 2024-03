O apocalipse e os sinais

As mensagens do Livro do Apocalipse são expressas em códigos e símbolos complexos, que exigem muito estudo para ligá-los aos fatos que ocorrerão, mudando o destino de nossa Humanidade. Existem centenas de livros escritos sobre este tema, onde cada autor cita fatos e acontecimentos, conforme sua cultura e capacidade de interpretar as mensagens. Na Bíblia, encontramos várias mensagens do Antigo Testamento, onde alguns profetas citam, antecipadamente, mensagens que orientam para uma mesma direção, em concordância com o Novo Testamento.

A motivação que senti para abordar este tema no texto do jornal foram os fatos que ocorreram neste carnaval na Bahia, com duas cantoras citando o apocalipse em um carro trio elétrico, quando uma delas falou que deveríamos nos preparar para a vinda dele e que os seu sinais já iniciaram. Já escrevi que deveríamos ler pelo menos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, se não os 28 capítulos do livro. Não cito aqui os nomes das duas cantoras porque na internet estão os fatos, autores e o que disseram.